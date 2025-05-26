Ученые создали «медуз-киборгов» для исследования океана

NatComms: разработан метод управления медузами за счет стимуляции их мышц

Японские ученые из Университета Тохоку разработали новый способ управления движением медуз с помощью слабых электрических импульсов. Открытие может революционизировать методы изучения океана, предлагая экологичную альтернативу традиционным подводным аппаратам. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда под руководством использовала миниатюрные электроды для стимуляции мышечного кольца медуз. Импульсы подавались каждые 1,5-2 секунды в такт естественному ритму животных. Наиболее эффективные сигналы совпадали с природной частотой сокращений медуз. Скорость движения контролировалась с помощью специальной ИИ-модели.

Искусственный интеллект, используемый в проекте, представляет собой «гибридную модель физического резервуара», где само тело медузы становится частью вычислительной системы.

Разработанная система имеет несколько ключевых преимуществ, включая минимальное энергопотребление, сохранение естественной подвижности медуз и возможность долговременного мониторинга океана.

По словам специалистов, медузы идеально подходят для таких задач благодаря своей энергоэффективности — они преодолевают значительные расстояния с минимальными затратами энергии.

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