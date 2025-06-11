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В Иране нашли череп девушки с искусственной деформацией возрастом 6200 лет

IJO: на древнем кладбище Чега Софла выкопали женский череп конусовидной формы
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International Journal of Osteoarchaeology

Иранские археологи из университета Тарбиат Модарес сделали необычную находку на древнем кладбище Чега Софла на западе страны. Они обнаружили череп молодой девушки с признаками искусственной деформации возрастом около 6200 лет. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Osteoarchaeology (IJO).

Как показал анализ, обладательница черепа была моложе 20 лет на момент ухода из жизни. Судя по всему, с детства ее голову туго перевязывали, что придало черепу характерную конусообразную форму.

С помощью компьютерной томографии ученые выяснили, что эта практика значительно истощила черепные кости, что в итоге способствовало трагическому концу юной особы.

Исследователи установили, что девушка не пережила черепно-мозговой травмы — ее голову раскололи от лба до затылка ударом широкого предмета. Судя по отсутствию следов заживления, гибель была мгновенной.

Чега Софла — важный археологический памятник, где уже более десяти лет ведутся раскопки. Здесь найдены как одиночные, так и семейные захоронения, включая древнейшую известную кирпичную гробницу. Практика искусственной деформации черепов, чаще применявшаяся к девочкам, была распространена во многих древних культурах.

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