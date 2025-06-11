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Врач рассказала, представляют ли угрозу очень мелкие клещи

Врач Столярова: даже мелкие клещи могут переносить опасные для человека болезни

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Даже мелкие клещи, размерами от двух до четырех миллиметров, могут представлять опасность для здоровья человека, несмотря на маленькие размеры, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова.

«Маленький размер клеща — это не повод расслабиться. Их размер часто не позволяет сразу заметить паразита, и по внешнему виду нельзя определить, заразен он или нет. Иксодовые клещи, даже очень маленьких размеров, от 2 до 4 мм, могут являться переносчиками инфекций. Как правило, это взрослые особи, которые увеличиваются в размерах до 1 см, когда напиваются кровью. Поэтому часто люди замечают их только спустя какое-то время после укуса. Они могут переносить клещевой энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз), анаплазмоз, эрлихиоз и др.», — объяснила врач.

По словам инфекциониста, на природе во время сезона активности клещей следует надевать светлую однотонную одежду. Лучше, если одежда будет максимально закрытой: с длинными рукавами, закрывающими поверхность кожи, брюки, заправленные в носки, и обязательно головной, максимально закрывающий голову убор.

«Также против клещей помогут специальные репелленты. После прогулок необходимо хорошо осмотреть себя, уделив особое внимание области за ушами, шее, подмышкам, паху, зонам под коленями и волосистой части головы. Кроме того, не забывайте скашивать траву на участке, убирать сухую листву и ветки, поскольку клещи любят тенистые, влажные места», — заключила врач.

Ранее были названы три совета, которые помогут выявить рак поджелудочной на ранней стадии.

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