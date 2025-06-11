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Как справляться с жарой на рабочем месте, рассказал врач

Врач Карпенко: чтобы легче перенести жару в офисе, нужно придерживаться четырех правил

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Чтобы легче перенести жару на рабочем месте, нужно придерживаться нескольких правил. Среди них контроль микроклимата, соблюдение питьевого режима, избежание перегрузок и наблюдение за давлением. Об этом «Газете.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Жара на рабочем месте — это не просто дискомфорт, а серьезный риск для здоровья, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Высокая температура (выше +28°C) вызывает обезвоживание, перегрев организма и повышенную нагрузку на сердце, что может привести к обострению хронических болезней (гипертония, стенокардия, аритмия) — из-за сгущения крови и спазма сосудов, тепловому удару (тошнота, головокружение, потеря сознания) и резкому падению работоспособности.

«Для минимизации негативных последствий для здоровья необходимо придерживаться следующих рекомендаций. Во-первых, контролировать микроклимат: кондиционирование, проветривание, увлажнители. Во-вторых, важно соблюдать питьевой режим: 1,5–2 л воды в день, важно пить именно воду, а не чай и кофе, которые усиливают обезвоживание. В-третьих, важно избегать перегрузок: перенести тяжелые задачи на утро или вечер. И наконец, людям с болезнями сердца важно иметь под рукой лекарства, измерять давление, при ухудшении состояния — сразу делать перерыв», — объяснил врач.

Особую опасность, по словам врача, представляет кумулятивный эффект, когда ежедневное воздействие жары постепенно подрывает здоровье, даже если вначале симптомы кажутся незначительными.

«Как медицинский специалист, я настоятельно рекомендую работодателям соблюдать требования трудового законодательства и санитарные нормы по условиям труда в жаркий период. Для сотрудников с хроническими заболеваниями такие условия труда могут представлять прямую угрозу жизни», — заключил доктор.

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