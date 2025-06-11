В одной дозе снюса содержится до 200 сигарет, рассказал судмедэксперт

В одной дозе снюса содержится от 100 до 200 доз никотина, которые содержатся в обычных сигаретах, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.

«Снюс — та же самая табачная продукция, которая сейчас ориентирована в основном на молодежь. Табак, который используется в снюсах, конечно, содержит некоторые смеси. Часть из этих смесей — это различные химические добавки для улучшения запаха, вкуса, придания мягкости, а часть — природного происхождения, которые очень агрессивно влияют на слизистую оболочку в первую очередь, полость рта. Считается, что в одной дозе снюса находится от 100 до 200 доз никотина, которые содержатся в обычных сигаретах», — объяснил Решетун.

Поэтому человек, который использует снюс, за счет очень быстрого всасывания никотина со слизистой оболочки полости рта, получает очень большую дозу никотина в очень короткий срок, отмечает специалист.

«Это особенно опасно для подростков, у которых организм только формируется, в том числе и когда проводящая система сердца иногда недостаточно развита относительно размеров самого сердца. Употребление снюсов чревато так называемой внезапной смертью, когда подросток получает вот такую лошадиную дозу никотина и умирает очень быстро. Такие случаи регистрируются несколько раз в год. Кроме этого, контактное употребление этих пакетиков оказывает очень агрессивное воздействие на слизистую оболочку полости рта, в результате чего формируются различные хронические стоматиты, глосситы, гингивиты, а также возможно появление онкологических заболеваний языка или слизистой», — заключил судмедэксперт.

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