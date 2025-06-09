Ученые рассказали, что делать, если вам не нравятся друзья вашего ребенка

Когда ребенок заводит друга, поведение которого вызывает настороженность — у родителей возникает желание категорически запретить общение. Однако эксперты предупреждают: такие меры чаще приносят больше вреда, чем пользы. Особенно когда речь идет о подростках, стремящихся к автономии — слишком жесткий контроль может вызвать обратную реакцию и укрепить связь с нежелательным другом. Об этом сообщает портал The Conversation.

Для младших школьников стоит строить правила ограниченного формата пребывания гостя в доме — например, запрещать игры на мебели или громкие шалости. Но даже здесь важно задуматься: основаны ли ваши ограничения на реальной пользе для ребенка, или они отражают ваши личные предпочтения и страхи? Признав, что чужой ребенок не обязательно должен походить на вас, вы даете пространство для самостоятельности сына или дочери.

С подростками ученые советуют вести себя тоньше — в роли надежной опоры, но не с позиции воспитателя. В такие моменты ценен не совет, а возможность выговориться и быть услышанным без критики. Именно это помогает подростку чувствовать вашу поддержку, не закрываться и не искать убежища в токсичной дружбе. При этом вмешиваться стоит только тогда, когда речь идет о травле, агрессии или насилии — любые мягкие методы не помогут в таких ситуациях, и здесь требуется незамедлительное вмешательство — обращение в школу или в профильные службы.

Специалисты уверены: именно такие эмпатичные, не авторитарные подходы поддерживают долгосрочное доверие между родителем и ребенком и закладывают основы здорового выбора друзей в будущем.

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