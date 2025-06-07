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Древние отложения под Тихим океаном раскрыли ученым историю Земли

PP: глубоководные отложения помогают понять климат прошлого и будущего
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freepik.com

Глубоководные осадочные породы на дне Тихого океана содержат важную информацию о климате Земли в прошлом и могут помочь предсказать изменения в будущем, заявили исследователи из Университета штата Огайо. Работа опубликована в журнале Paleoceanography and Paleoclimatology (PP).

Глубоко на дне океанов хранятся настоящие архивы Земли — морские отложения керны, которые содержат сведения о жизни в океане и климате, каким он был миллионы лет назад. Но, по словам ученых, эти природные «летописи» до сих пор изучены недостаточно, особенно в Тихом океане — самом большом и глубоком на планете.

«Океан покрывает две трети Земли, но мы все еще знаем о нем удивительно мало», — отметила Элизабет Гриффит, профессор наук о Земле из Университета штата Огайо.

Как отмечается в исследовании, несмотря на масштабы Тихого океана, за последние 50 лет было получено лишь несколько непрерывных кернов, позволяющих проследить изменения климата на протяжении миллионов лет.

По словам профессора Гриффит, пробелы в данных затрудняют построение точных климатических моделей. Особенно важно исследовать районы, известные как Pacific Highs, — подводные возвышенности, где отложения хорошо сохранились.

Сейчас многие старые образцы уже исчерпаны, а современные методы требуют новых кернов. Для этого, как подчеркивают ученые, необходимы международное сотрудничество и финансирование новых буровых экспедиций.

Ранее ученые обнаружили загадочное движение пород внутри нашей планеты.

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