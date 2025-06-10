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Темпы вымирания крупнейших в мире пингвинов ужаснули ученых

CEE: численность императорских пингвинов снизились на 22% с 2010 года
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Игорь Зарембо/РИА Новости

Ученые Британской антарктической службы пришли к тревожному выводу: за последние 15 лет численность императорских пингвинов в Антарктиде упала на 22%, что почти вдвое превышает предыдущие прогнозы. Исследование опубликовано в научном журнале Communications: Earth & Environment (CEE).

Императорские пингвины, самые крупные представители своего вида, полностью зависят от стабильного морского льда, где они размножаются и выращивают потомство. Однако из-за глобального потепления лед становится тоньше и разрушается раньше срока, что приводит к гибели птенцов. В некоторых колониях за последние годы погибли все детеныши, не успевшие окрепнуть до разрушения льдин.

«Ситуация на 50% хуже самых пессимистичных прогнозов», — заявил Питер Фретвелл, ведущий автор исследования.

По его словам, сокращение популяции началось еще до того, как изменение климата стало критически влиять на морской лед, что указывает на дополнительные угрозы: увеличение осадков и рост числа хищников.

Согласно текущим моделям, императорские пингвины могут исчезнуть к концу века, если выбросы парниковых газов не сократятся. Однако ученые не теряют надежды: если человечество примет меры по борьбе с изменением климата, у вида еще есть шанс выжить.

Ранее ученые выяснили, что помет пингвинов защищает Антарктиду от таяния.

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