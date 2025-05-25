Пингвиний помет оказался климатическим щитом Антарктиды, узнали ученые

Международная группа ученых из Финляндии, Германии, США и других стран сделали неожиданное открытие, изучая экосистему Антарктиды. Оказалось,что аммиак, выделяемый из гуано пингвинов Адели, способствует образованию облаков, которые могут смягчать последствия глобального потепления. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

В ходе измерений, проведенных вблизи антарктической базы Марамбио, специалисты зафиксировали резкий рост концентрации аммиака — до 13,5 части на млрд — когда ветер дул со стороны колонии из 60 тыс. пингвинов. Это более чем в 1000 раз превышает фоновые значения.

Аммиак вступает в реакцию с серосодержащими газами, образуя аэрозольные частицы. Эти частицы служат ядрами конденсации для водяного пара, способствуя формированию облаков. Облачный покров, в свою очередь, может снижать температуру поверхности и влиять на состояние морского льда — ключевого элемента среды обитания пингвинов.

Интересно, что повышенный уровень аммиака сохранялся даже после того, как пингвины покинули колонию в конце февраля. Гуано, оставленное птицами, продолжало выделять газ, поддерживая концентрацию на уровне, в 100 раз превышающем норму.

В дни, когда ветер дул со стороны колонии, ученые наблюдали резкое увеличение количества и размера аэрозольных частиц, а спустя несколько часов — образование тумана. Это подтверждает связь между пингвиньим гуано и процессами облакообразования.

Исследование подчеркивает важную роль морских птиц в климатических процессах Антарктиды. Защита пингвинов и их среды обитания может стать естественным способом смягчения последствий изменения климата в регионе, где площадь морского льда продолжает сокращаться.

Ранее ученые нашли путь спасения исчезающих антарктических пингвинов.