Ученые создали устройство для выявления редких генетических мутаций

Инженеры из Ратгерского университета в США разработали портативное устройство, способное обнаруживать редкие генетические мутации по одной капле крови всего за 10 минут. Работа опубликована в журнале Communications Engineering (CE).

Речь идет о мутации, вызывающей наследственный амилоидоз — опасное заболевание, которое может привести к сердечной недостаточности. Особенно подвержены ему люди африканского происхождения, поэтому своевременная диагностика может спасти жизни.

«Обычные генетические тесты занимают дни или недели, — объяснил профессор Мехди Джаанмард, соавтор исследования. — Мы хотим сделать их такими же быстрыми, как тест на сахар — прямо в кабинете врача.»

Устройство основано на технологии специфической ПЦР (вид лабораторного анализа ДНК) и измерении электрических сигналов. Микрочип внутри прибора определяет, есть ли у человека конкретная мутация, влияющая на здоровье.

Все происходит быстро и вне лаборатории — это значит, что в будущем такие анализы можно будет делать в клиниках, домах престарелых, или даже на дому.

Сейчас устройство успешно распознает одну мутацию, связанную с наследственным амилоидозом. Но исследователи работают над тем, чтобы прибор мог распознавать до 20 самых частых точечных мутаций — таких, что вызывают серповидноклеточную анемию, гемофилию, некоторые виды рака.

«Мы хотим создать универсальный тест, который сможет быстро проверять кровь на множество заболеваний,» — подчеркнул Джаанмард. — «Это особенно важно для сообществ с ограниченным доступом к медицине.»

В перспективе разработчики планируют объединить все этапы анализа в одном микрочипе, чтобы сделать прибор еще проще и дешевле.

Ранее ученые создали ДНК-молекулы, которые точнее антител распознают вирусы.