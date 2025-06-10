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Ученые раскрыли механизм очистки организма от отмерших клеток во время стресса

PLoS Genetics: при стрессе организм открывает специальный путь для сброса клеток
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Shutterstock

Американские ученые из Техасского университета в Арлингтоне обнаружили ранее неизвестный механизм, с помощью которого организм избавляется от отмерших клеток в условиях стресса. Работа может помочь в понимании таких заболеваний, как синдром Чедиака-Хигаси, иммунные расстройства и нейродегенеративные патологии. Исследование опубликовано в научном журнале PLoS Genetics.

Эксперименты проводились на круглых червях C. elegans — популярной модели для генетических тестов благодаря их прозрачному телу, позволяющему наблюдать клеточные процессы в реальном времени.

Исследователи использовали технологию генетического редактирования CRISPR/Cas9 для манипуляции генами стрессового ответа.

Оказалось, что при стрессе активируется специфический молекулярный путь, который помогает фагоцитам эффективнее поглощать и выводить неживые клетки. Этот процесс критически важен для предотвращения хронического воспаления и аутоиммунных реакций, возникающих при накоплении клеточного «мусора».

Особый интерес вызвал ген lyst, чья человеческая версия связана с синдромом Чедиака-Хигаси — редким заболеванием, при котором нарушена функция лизосом, что приводит к накоплению поврежденных клеток и тяжелым иммунодефицитам.

Исследователи применили высокотехнологичную визуализацию, чтобы отследить, как гены стрессового ответа координируют работу фагоцитов. Следующий шаг — проверить работу механизмов на млекопитающих, включая человека.

Ранее ученые выяснили, каким образом стресс нарушает сон и ухудшает память.

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