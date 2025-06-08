Названы виды рака, которые может вызвать алкоголь

Употребление алкоголя связано с повышенным риском развития как минимум семи видов рака: молочной железы, печени, пищевода, гортани, горла, ротовой полости и кишечника (включая толстую и прямую кишку). Об этом «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Алкоголь — это не просто психоактивное вещество, воздействующее на центральную нервную систему. Его системное влияние на организм многогранно и затрагивает самые разные органы и функции. Именно поэтому он связан с повышенным риском развития минимум семи видов рака.

«Этот перечень не случаен — он отражает как накопленные эпидемиологические данные, так и биологические механизмы действия этанола и его метаболитов. Дело в том, что при метаболизме алкоголя в организме образуется ацетальдегид — высокотоксичное вещество, обладающее доказанным канцерогенным действием. Ацетальдегид способен повреждать ДНК клеток, нарушать процессы их восстановления и стимулировать пролиферацию, то есть бесконтрольное клеточное деление. Особенно уязвимы те ткани, которые непосредственно контактируют с алкоголем — слизистые оболочки пищеварительного тракта (рот, глотка, пищевод), а также ткани, активно участвующие в метаболизме этанола, например, печень», – объяснил врач.

Что касается рака молочной железы, то здесь ключевую роль играют изменения гормонального фона, отметил Исаев. Алкоголь повышает уровень эстрогенов в крови, а высокая концентрация эстрогенов считается одним из значимых факторов риска развития гормонозависимого рака молочной железы. Этот эффект особенно актуален для женщин, употребляющих алкоголь регулярно, даже в умеренных дозах.

«Уровень риска зависит от дозы и регулярности употребления. Нет безопасного уровня алкоголя с точки зрения онкологического риска — даже небольшие количества могут способствовать канцерогенезу. Однако статистика свидетельствует о следующем: регулярное употребление 10 г чистого алкоголя в день (это примерно один бокал вина или 250 мл пива) увеличивает риск развития рака молочной железы у женщин примерно на 7–10%. При употреблении 50 г и более в день риск возрастает уже на 40–50% по сравнению с неупотребляющими. Для рака полости рта, глотки и пищевода риск может возрастать в пять-десять раз, особенно при сочетании алкоголя с курением — эти факторы взаимно усиливают канцерогенное действие друг друга», – отметил Исаев.

Также важно отметить, что чем моложе возраст начала регулярного употребления алкоголя, тем выше риск долгосрочных осложнений, включая онкологические.

Ранее врач рассказал, что один час курения кальяна равен выкуриванию 100 сигарет.