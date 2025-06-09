Астрономы зафиксировали рождение огромной планеты в далекой звездной системе

Международная команда астрономов под руководством Университета Голуэя (Ирландия) совершила важное открытие. С помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории (VLT ESO) в Чили ученые впервые получили детальные изображения формирующейся планеты-гиганта, масса которой в несколько раз превышает массу Юпитера. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

На опубликованных снимках отчетливо виден протопланетный диск, простирающийся на 130 астрономических единиц (около 19,5 млрд км) от родительской звезды. Это расстояние в четыре раза превышает орбиту Нептуна в нашей Солнечной системе.

Особый интерес ученых вызвала уникальная структура диска, содержащая яркое кольцо, четкий разрыв на расстоянии 50 астрономических единиц и систему спиральных рукавов внутри этого промежутка.

«Из примерно 100 изученных нами протопланетных дисков этот демонстрирует почти идеальное соответствие теоретическим моделям формирования планет-гигантов», — уточнил руководитель исследования, доктор Кристиан Гински.

Особенно впечатляют масштабы системы — ее внутренняя часть с радиусом 40 астрономических единиц могла бы вместить все планеты нашей Солнечной системы.

Полученные результаты открывают новые возможности для понимания процессов формирования планетных систем.

Ученые планируют продолжить наблюдения, чтобы уточнить параметры формирующейся планеты и детальнее изучить динамику протопланетного диска.

Ранее астрономы открыли огромную планету, вращающуюся вокруг крошечной звезды.