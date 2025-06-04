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Гигантская планета, вращающаяся вокруг маленькой звезды, разрушила все теории ученых

Nature: обнаружена гигантская планета, вращающаяся вокруг звезды TOI-6894
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European Space Agency/Hubble

Астрономы впервые обнаружили гигантскую планету, обращающуюся вокруг очень маломассивной звезды, — TOI-6894b. Это ставит под сомнение существующие теории формирования планет и открывает новые горизонты в поиске экзопланет. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

TOI-6894 — красный карлик, масса которого составляет всего 20% от солнечной. До сих пор считалось, что такие малые звезды не способны ни сформировать, ни удержать гигантские планеты. Но команда исследователей доказала обратное: вокруг этой крошечной звезды вращается планета размером с Сатурн с орбитальным периодом чуть более трех суток.

Сигнал от планеты впервые был замечен телескопом TESS (NASA), а затем подтвержден наземными обсерваториями, включая проекты SPECULOOS и TRAPPIST. Ученые исключили все альтернативные объяснения: перед ними действительно гигантская планета, масса которой составляет примерно половину массы Сатурна.

TOI-6894 теперь — самая маленькая звезда из всех, у кого когда-либо находили гигантскую планету. Это открытие ставит под сомнение текущие модели формирования планет, согласно которым в протопланетных дисках таких звезд просто не должно хватать материала для образования столь массивных тел.

«Наши модели пока не справляются с объяснением подобных объектов. Возможно, мы недооцениваем разнообразие механизмов формирования планет», — отметили ученые.

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