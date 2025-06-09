Окаменевшие кишки раскрыли секрет питания огромных травоядных динозавров

Международная группа ученых под руководством палеонтологов из Университета Кертина в Австралии узнала, как питались огромные травоядные динозавры-зауроподы Diamantinasaurus matildae, жившие на Земле около 100 млн лет назад. Открытие сделали благодаря обнаружению окаменевшее содержимое кишечника древнего ящера этого вида. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Подобно другим зауроподам, Diamantinasaurus matildae передвигались на четырех конечностях и достигали 16 метров в длину.

До этого ученые не находили прямых свидетельств содержимого кишечника зауроподов, несмотря на их широкое распространение по всем континентам и длительный период существования — около 130 миллионов лет.

Анализ показал, что динозавр питался разнообразной растительностью, включая хвойные деревья, семенные папоротники и цветковые растения (покрытосеменные).

Исследование подтвердило, что зауроподы почти не пережевывали пищу, а полагались на кишечную микробиоту для ферментации и переваривания.

«Растения внутри кишечника имели следы разрезания или откусывания, но не пережевывания, что согласуется с гипотезой о массовом питании зауроподов», — пояснил ведущий автор работы Стивен Поропат из Университета Кертина.

Также выяснилось, что Diamantinasaurus не был привередливым едоком: он употреблял любые доступные растения, что делало его ключевым элементом экосистемы.

Особый интерес вызвало наличие в кишечнике покрытосеменных (цветковых) растений, которые только начали распространяться в то время. Это говорит о быстрой адаптации зауроподов к новым видам пищи.

Несмотря на важность находки, ученые подчеркивают, что она отражает лишь последний прием пищи одной особи. Неизвестно, насколько типичным был такой рацион для других зауроподов, включая молодых и взрослых особей, а также как на него влияли сезонные изменения.

Открытие подтверждает, что зауроподы играли огромную роль в мезозойских экосистемах, потребляя огромное количество растительности и способствуя распространению семян.

Ранее в Китае нашли новый вид огромных динозавров юрского периода.