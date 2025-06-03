В Китае нашли новый вид огромных динозавров юрского периода

SciRep: в провинции Ганьсу выкопали почти полный череп неизвестного динозавра

Палеонтологи из Китайского университета геологических наук описали ранее неизвестный вид динозавра — Jinchuanloong niedu, относящегося к группе эузавроподов. Находка, сделанная в провинции Ганьсу, включает почти полный череп с нижней челюстью, шейные и хвостовые позвонки, что делает ее исключительно ценной для науки. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Окаменелости нашли в отложениях формации Синьхэ, возраст которых оценивается в 165–168 млн лет (юрский период).

Jinchuanloong niedu представляет собой не-неозавроподового эузавропода — редкую группу динозавров, доминировавших в средней юре, но постепенно вытесненных более продвинутыми неозавроподами, такими как Apatosaurus и Brachiosaurus.

Особую ценность находке придает почти полный череп — такие экземпляры крайне редки для этой эпохи.

Анализ окаменелостей показал сочетание примитивных и продвинутых черт, включая ложкообразные зубы, крепкая заглазничная кость и необычные отверстия в черепе, а также несросшиеся позвонки хвоста, указывающие на молодой возраст особи.

Длина динозавра оценивается в 10 метров, но, возможно, взрослые особи были крупнее.

Филогенетический анализ поместил Jinchuanloong niedu в сестринскую группу по отношению к кладе, включающей туриазавров и неозавроподов. Это открытие проливает свет на диверсификацию завропод в средине юрского периода.

«Эта находка заполняет пробелы в нашей летописи и помогает понять, как ранние завропоподы эволюционировали перед появлением гигантов вроде диплодоков», — отметили авторы исследования.

Ранее в Испании нашли целый череп стегозавра, перевернувший представления ученых об эволюции древних ящеров.