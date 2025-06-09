Якоря оказались разрушителями экосистем антарктических морей

Международная группа ученых из США, Канады и Новой Зеландии установила, что сбрасывание якорей в местах Антарктического туризма разрушает донную флору и фауну, которой может понадобиться целое столетие на восстановление. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Conservation Science.

В ходе 36 экспедиций в районы Южного полярного круга ученые изучили участки дна, где регулярно останавливаются туристические круизные суда. С каждым годом таких судов становится все больше — за последние годы в Антарктике побывали более 70 тысяч туристов. В местах, где суда часто бросают якоря, исследователи обнаружили многочисленные повреждения донного покрова: разрушенные колонии антарктических губок, стертые участки морского дна и следы перемещений якорных цепей.

Особенно сильно пострадала Гавань Янки у берегов Южных Шетландских островов, где были уничтожены целые скопления уникальных губок-кактусов, а также повреждены колонии гигантских губок Anoxycalyx joubini, возраст которых может достигать нескольких тысяч лет. На некоторых участках дно оказалось полностью «очищено» от жизни. По словам ученых, на ее восстановление могут уйти десятилетия.

«В холодных антарктических водах восстановление поврежденных экосистем происходит гораздо медленнее, чем, например, в тропиках. Ранее зафиксированные повреждения коралловых рифов в других регионах исчезали лишь спустя десять лет, а в Антарктике этот срок может быть значительно больше», — пояснила соавтор исследования, морской эколог Салли Уотсон из Оклендского университета (Новая Зеландия).

Авторы работы подчеркивают необходимость постоянного мониторинга и пересмотра правил судоходства в этом уязвимом регионе. По их мнению, следует разработать меры, которые помогут минимизировать воздействие якорей и цепей на уникальные донные экосистемы, чья способность к восстановлению ограничена суровыми условиями антарктической среды.

Ранее ученые обнаружили более 100 новых видов морских хищников у берегов Омана.