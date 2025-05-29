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Ученые обнаружили более 100 новых видов морских хищников у берегов Омана

PeerJ: в Омане обнаружено 100 новых видов ленточных червей
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Svetlana Maslakova

Международная команда ученых из Университета Орегона, МГУ и Университета Флориды провела первое систематическое исследование ленточных червей (Nemertea) в водах Омана и сделала сенсационное открытие — 107 видов, из которых 98% ранее не были описаны наукой. Работа опубликована в журнале PeerJ.

Ленточные черви — это мягкотелые морские хищники, которые часто ускользают от внимания из-за миниатюрных размеров и скрытного образа жизни.

Открытие фактически удвоило количество ленточных червей с расшифрованным геномом в Индо-Западной части Тихого океана — крупнейшем морском биогеографическом регионе планеты. Особенно поразительно, что 93% выявленных видов оказались эндемичными, то есть обитающими исключительно в водах Аравийского региона.

«Это подчеркивает, насколько мало мы знаем о морском биоразнообразии в этом регионе и в тропиках в целом», — отметила ведущий автор исследования, доктор Светлана Маслакова из Института морской биологии Орегона.

Особое внимание исследователей привлекли различия между видами, обитающими в Оманском заливе и Аравийском море — оказалось, что пересечений между этими зонами практически нет. Это говорит о высокой локальной специализации и обособленных экосистемах.

Кроме того, по оценкам ученых, в водах Омана могут скрываться еще около 200 неизвестных видов, особенно в неизученных мягко-донных зонах и в толще воды.

Ранее самый крупный морской хищник за всю историю Земли оказался всеядным.

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