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Сливочное масло защищает от диабета, выяснили ученые

EJCN: пять граммов сливочного масла в день снижают риск развития диабета
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Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Бостонского университета установили, что употребление пяти граммов сливочного масла в день снижает риск развития диабета второго типа, основной причины сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Clinical Nutrition (EJCN).

В ходе работы специалисты на протяжении нескольких десятилетий анализировали рацион почти 2500 мужчин и женщин старше 30 лет. Анализ показал: у тех, кто ежедневно съедал как минимум пять граммов сливочного масла, риск развития сахарного диабета был на 31% ниже, чем у тех, кто избегал этого продукта.

В то же время исследование выявило, что регулярное употребление маргарина связано с повышенным риском заболеваний сердца. Исследователи объясняют это тем, что с 1970-х годов многие виды маргарина содержали трансжиры — вещества, оказывающие негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Хотя современные спреды уже не содержат этих компонентов, последствия прошлых пищевых привычек сохраняются.

Идея о вреде животных жиров, включая сливочное масло, получила распространение еще в 1960-х, когда в западных странах фиксировался рост числа сердечных заболеваний. Однако более поздние исследования поставили под сомнение эту теорию. Современные данные указывают, что натуральное сливочное масло может оказывать положительное влияние на здоровье: оно способствует повышению уровня «хорошего» холестерина (ЛПВП) и снижению вредных жиров, способствующих «закупорке» артерий.

Ранее был назван способ снизить риск деменции на 25% в среднем возрасте.

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