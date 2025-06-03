Назван способ снизить риск деменции на 25% в среднем возрасте

Переход на сбалансированное питание в среднем возрасте может значительно снизить риск развития деменции, даже если ранее человек придерживался нездорового рациона. К такому выводу пришли ученые из Гавайского университета. Результаты исследования представлены на конференции Американского общества питания (ASN).

В работе исследовании приняли участие почти 93 тысячи человек. На момент начала наблюдений в 1990-х годах возраст добровольцев составлял от 45 до 75 лет. В последующие годы у более чем у 21 тысячи человек была диагностирована деменция или болезнь Альцгеймера.

Участники регулярно информировали ученых об изменениях в своем питании. На основе этих данных исследователи оценивали, насколько точно рацион испытуемых соответствовал принципам диеты MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay), разработанной для поддержания когнитивного здоровья. Диета предписывает потреблять цельнозерновые продукты, овощи, бобовые, орехи, ягоды, рыбу и птицу, а также ограничить долю сладостей, красного мяса, сыра, жареных блюд и сливочного масла.

Анализ показал, что у тех, кто с самого начала следовал принципам питания MIND, риск развития деменции был на 9% ниже. Но особенно заметным оказался эффект у тех, кто перешел на здоровый рацион уже в среднем возрасте — вероятность деменции у таких участников снизилась на 25% по сравнению с теми, чье питание со временем ухудшилось.

«Результаты говорят о том, что никогда не поздно изменить питание, чтобы снизить риск деменции», — отметил один из авторов исследования, доцент Гавайского университета Сон-И Парк.

Ранее ученые пришли к неожиданным выводам о риске деменции для современных поколений.