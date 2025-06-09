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Японские ученые объяснили, как снизить давление с помощью ходьбы

MCP: для снижения давления подходит ходьба со сменой скорости
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Shutterstock/Alex Sipeta

Метод японской ходьбы, основанный на чередовании энергичных и расслабленных движений, помогает снижать артериальное давление и поддерживать силу мышц у пожилых. К такому выводу пришли ученые из Университета Синсю. Результаты исследования опубликованы в журнале Mayo Clinic Proceedings (MCP).

В рамках эксперимента добровольцы выполняли тренировку, включающую чередование трех минут быстрой ходьбы с тремя минутами медленной. Быстрым считался темп, при котором испытуемым было трудно поддерживать разговор в движении.

Долгосрочные наблюдения показали: у тех, кто практиковал японскую ходьбу, показатели силы ног возросли на 20%, а аэробная выносливость — на 40% за 10 лет. Кроме того, такие тренировки способствовали снижению артериального давления. Положительное влияние наблюдалось и в регулировании уровня сахара в крови.

Ученые отмечают, что, в отличие от других интенсивных упражнений, японская ходьба не требует оборудования и «щадит» суставы. По той причине она лучше всего подходит для людей с метаболическим синдромом, нарушениями равновесия или болезнями суставов.

«Важным преимуществом интервальной ходьбы остается ее гибкость: интервалы можно адаптировать под уровень подготовки и самочувствие, постепенно увеличивая продолжительность или интенсивность «активных» фаз», — пояснили исследователи.

Практиковать такую ходьбу ученые рекомендовали не менее четырех раз в неделю. Оптимальная продолжительность тренировки при этом составляет около 30 минут.

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