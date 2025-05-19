Врач рассказал, как не стать молодым гипертоником

Сегодня повышенное давление все чаще диагностируется у лиц младше 40 лет. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться пяти простых правил, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

«Такое омоложение болезни связано с изменением образа жизни, распространенностью стрессов, перееданием, гиподинамией, злоупотреблением солью и кофеином, а также повсеместным использованием гаджетов, нарушающих биологические ритмы организма. Жителям крупных городов — в частности, Москвы и других мегаполисов — необходимо особенно внимательно относиться к профилактике гипертонии. Причин несколько: высокий уровень хронического стресса, сидячий образ жизни, загрязнение окружающей среды, нарушение режима труда и отдыха, недостаточный сон и доступность фастфуда. Все это — факторы, которые влияют на состояние сердечно-сосудистой системы», – добавил врач.

Чтобы избежать этого, нужно, во-первых, контролировать массу тела.

«Ожирение увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, нарушает метаболизм глюкозы и липидов, ускоряет развитие атеросклероза. Во-вторых, важно снизить потребление соли. Норма — не более 5 г соли в сутки. Это примерно одна чайная ложка, включая все скрытые источники.Третий совет – регулярная физическая активность. Быстрая ходьба, плавание, велотренажер — 30 минут в день хотя бы пять раз в неделю значительно снижают риск гипертонии. Четвертый совет — спать не менее 7–8 часов в сутки. Хронический недосып нарушает регуляцию давления и повышает уровень кортизола. Еще один совет — отказ от курения и ограничение алкоголя. Эти факторы резко ухудшают состояние сосудов и нейрогормональную регуляцию», – заключил врач.

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