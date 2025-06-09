Врач рассказала, почему перед сном возникает желание двигать ногами

Потирание ног друг о друга перед сном может быть признаком стремления организма к саморегуляции и расслаблению. Об этом рассказала сомнолог Мэриэнн Тейлор в интервью изданию Metro.

По словам специалиста, мягкие, повторяющиеся движения ног активируют парасимпатическую нервную систему. Она отвечает за такие процессы, как замедление частоты и силы сердцебиения, снижение артериального давления и уменьшение частоты дыхания. Парасимпатический отдел помогает стабилизировать состояние человека после стресса и физической активности, тем самым возвращает его в состояние «покоя».

«Потирание ног друг о друга сигнализирует мозгу о том, что обстановка безопасна, особенно в состоянии покоя. Это помогает телу расслабиться и перейти ко сну», — пояснила доктор Тейлор.

Чтобы дополнительно улучшить качество сна и снизить уровень стресса, эксперт также рекомендовала в течение дня устраивать небольшие паузы и отвлекаться от повседневных задач. Также необходимо уделять время физической активности.

«Микроперезагрузки в течение дня могут быть чрезвычайно полезны для обработки информации и расслабления мозга», — подчеркнула сомнолог.

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