Врач рассказала, о каких заболеваниях может говорить жжение в ногах

Daily Mail: жжение в ногах может говорить о заболеваниях щитовидной железы

Жжение и ощущение тяжести в ногах, особенно по ночам, может быть признаком синдрома жжения стоп — распространенного состояния, связанного с нарушением работы нервных волокон. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Элли Кэннон.

По ее словам, дискомфорт возникает из-за нарушений в передаче сигналов по нервам, которые отвечают за восприятие боли и температуры. Такие симптомы могут быть связаны с дефицитом витаминов группы B, особенно B12, который содержится в мясе, рыбе и других продуктах животного происхождения.

Кроме того, жжение в ногах нередко связано с хроническими заболеваниями — диабетом, патологиями щитовидной железы и последствиями злоупотребления алкоголем.

Доктор Кэннон рекомендует обратиться к врачу общей практики: анализ крови поможет выявить возможные скрытые причины. В случае обнаружения одного из этих состояний лечение основного заболевания может значительно уменьшить выраженность симптомов.

Врач также отметила, что замачивание ног в холодной воде приносит пациентам облегчение, тогда как горячая вода может усилить неприятные ощущения.

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