Ученые усилили вакцины от рака и гриппа при помощи иммунного белка

SciImmunol: мРНК-вакцины с цитокином IL-12 стали лучше защищать от меланомы

Американские ученые из Пенсильванского университета совершили прорыв в вакцинологии, модифицировав мРНК-препараты цитокином IL-12. Это открытие может привести к созданию нового поколения вакцин с усиленной защитой против инфекций и рака. Исследование опубликовано в научном журнале Science Immunology (SciImmunol).

Команда доказала, что добавление интерлейкина-12 к мРНК-вакцинам значительно усиливает активность CD8+ Т-лимфоцитов — ключевых клеток иммунной системы. Лабораторные испытания продемонстрировали повышенную эффективность против коронавируса, гриппа, меланомы и листериоза.

Как объяснила аспирантка Эмили Аунинс, традиционные вакцины в основном стимулируют выработку антител. Однако добавление IL-12 создает дополнительную линию защиты через Т-клеточный иммунитет, который сохраняет эффективность даже против мутировавших штаммов вирусов.

Технология открывает новые возможности для снижения объема доз и частоты прививок, разработки универсального подхода к вакцинации против разных заболеваний и применения метода в иммунотерапии рака.

Ранее ученые испытали на мышах дешевую и эффективную вакцину против COVID-19.