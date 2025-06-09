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Врач рассказал, чем опасна пробежка до автобуса для сердечников

Врач Евдокимов: внезапная пробежка до автобуса негативно влияет на сердце

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lzf/Shutterstock/FOTODOM

Внезапный и быстрый бег, без должной подготовки, может дать опасную для жизни нагрузку на сердечно-сосудистую систему, рассказал «Газете.Ru» кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Федор Евдокимов.

«Если мы говорим о беге, необходимость в котором возникла внезапно и требуют большие физические усилия, например, добежать до последнего автобуса или возникла срочная спешка, то такой бег является вредным и его надо избегать, поскольку он не только отрицательно сказывается на эмоциональном фоне человека, но и сильно перенапрягает все системы организма, в первую очередь, сердечно-сосудистую. Если же говорить о плановом, регулярном беге в рамках физкультурных (но никак не профессиональных – профессиональные спортсмены это отдельная тема разговора) тренировок, то в большинстве своем бег положительно влияет на весь организм», – объяснил врач.

Однако Евдокимов подчеркивает: прежде чем заняться любыми тренировками стоит сначала посоветоваться с врачом.

«Это с одной стороны связано с тем, что бег не только повышает компенсаторные способности организма, но и то, что эти компенсаторные способности могут повредить – возможно, человек уже имеет болезнь или серьезные проблемы со здоровьем, но из-за «силы организма» эти болезни не проявляются, а при начавшихся нагрузках могут проявиться сразу и в достаточно выраженном виде, то есть наступит резкая декомпенсация и внешне здоровый человек внезапно станет тяжело больным. Чем больше возраст, тем выше такая опасность», – добавил доктор.

Ранее был назван неочевидный метод профилактики деменции у пожилых.

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