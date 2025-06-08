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Ученые смогли продлить жизнь людям с устойчивым раком легкого

ASCO: новый препарат DB-1310 продлевает жизнь при устойчивом раке легкого
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Ученые из медицинского центра UCLA Health создали новый препарат DB-1310, способный продлить жизнь пациентов с устойчивым немелкоклеточным раком легкого. Результаты исследования опубликованы в журнале American Society of Clinical Oncology (ASCO).

DB-1310 относится к классу антитело-лекарственных конъюгатов. Он действует точечно, распознавая белок HER3, характерный для опухолевых клеток, и доставляя к ним химиотерапевтическое вещество. Благодаря этому методу воздействие происходит преимущественно на опухоль, практически не затрагивая здоровые ткани.

В исследовании приняли участие 172 пациента с распространенными формами рака, устойчивыми к существующим методам терапии. Из них 108 страдали немелкоклеточным раком легкого, включая 62 человека с мутацией EGFR. В выборке также были включены пациенты с метастазами в мозг. Такое осложнение традиционно считается трудноизлечимым.

У 31% всех участников наблюдался положительный ответ на лечение: прогрессирование заболевания в этих случаях происходило в среднем через 5,5 месяцев, а общая выживаемость составила 14,4 месяца. Побочные эффекты, включая снижение уровня кровяных клеток и тошноту, были признаны контролируемыми и не представляли серьезной угрозы для пациентов.

Согласно результатам клинических испытаний, у 44% испытуемых с устойчивым немелкоклеточным раком легкого также наблюдалось уменьшение размеров опухоли, а развитие болезни в среднем задерживалось на семь месяцев. Общая медиана выживаемости пациентов составила 18,9 месяца. По словам ученых, этот показатель отражает значительный прогресс для пациентов, не реагирующих на стандартное лечение.

В настоящее время продолжается первая фаза клинических испытаний — исследователи подбирают оптимальную дозировку препарата. Следующий этап будет посвящен оценке эффективности DB-1310 при других типах онкологических заболеваний.

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