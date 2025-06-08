Ученые узнали, чем опасна пересадка чужих фекалий

Cell: фекальная микробиота донора перестраивает принимающий кишечник под себя

Американские ученые из Чикагского университета предупредили об опасных эффектах трансплантации фекальной микробиоты (ТФМ) для лечения различных заболеваний. Специалисты обнаружили, что пересаженные бактерии могут колонизировать не предназначенные для них отделы кишечника, вызывая долгосрочные метаболические и иммунные нарушения. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Метод ТФМ предполагает перенос микроорганизмов из толстой кишки донора в кишечник реципиента. Однако эксперименты на мышах показали, что анаэробные бактерии из толстого кишечника не только приживаются в тонкой кишке, но и сохраняются там месяцами, изменяя местную среду.

«Микробы буквально перестраивают ткань кишечника под себя, меняя экспрессию генов и метаболизм хозяина», — объяснил ведущий автор исследования Орландо ДеЛеон.

Кишечник представляет собой сложную экосистему, где каждый отдел имеет уникальный микробный состав. При стандартной ФТМ бактерии из толстой кишки, попадая в тонкий кишечник, создают дисбаланс.

В исследовании такие изменения сохранялись до трех месяцев после однократной трансплантации и сопровождались нарушениями метаболизма, изменениями в пищевом поведении и снижением физической активности.

Ученые предлагают более безопасный подход — пересадку микробов из всех отделов кишечника. Это снизит риск сбоев в экосистеме организма, сохранив лечебный эффект.

Ранее исследователи доказали, что пересадка фекалий может помочь в лечении депрессии.