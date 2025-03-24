Пересадка фекальной микробиоты может помочь в лечении депрессии

Депрессия может сопровождаться нарушениями в микробиоте кишечника, иногда ее восстановление помогает улучшить состояние больного. Пересадка фекальной микробиоты выступает как возможный метод лечения депрессии, рассказала «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН Ольга Аверина.

У людей с депрессией часто наблюдается снижение разнообразия микробиоты, уменьшение количества полезных и увеличение патогенных бактерий. Повлияв на состояние микробиоты, можно вылечить и само заболевание.

«Состав микробиоты можно менять в сторону восстановления баланса через различные терапевтические стратегии, которые также направлены на снижение депрессивного состояния у пациентов. Одной из перспективных стратегий сегодня рассматривается трансплантация фекальной микробиоты — введение фекалий здорового донора в кишечник пациента с депрессией», — добавила Аверина.

Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ), или трансплантация кала, — процедура по пересадке кишечных бактерий и бактериофагов, содержащихся в кале здорового человека или нескольких здоровых людей, реципиенту, страдающему тем или иным заболеванием, для лечения. Эта методика позволяет восстановить баланс микробиоты, что благотворно влияет на состояние здоровья реципиента.

«Доклинические исследования показывают, что такая терапия может усиливать действие нейрохимических веществ, снижать воспаления, тем самым облегчая депрессивное поведение. Также такая стратегия показала себя многообещающей в клинических условиях, улучшая желудочно-кишечные симптомы и общее качество жизни пациентов с депрессией», – рассказала Аверина.

Подробнее о том, как связаны депрессия и изменение микробиоты кишечника – в материале «Газеты.Ru».

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