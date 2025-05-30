На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Наука
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, почему растения стареют

PCP: устойчивость к болезням может ускорять старение растений
close
Glowstone90 Djame/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Осакского университета обнаружила, что мутация белка, усиливающего иммунную защиту растений от мучнистой росы, может одновременно ускорять их старение. Открытие сделано на примере резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana) — широко используемой модели в растительной биологии. Работа опубликована в журнале Plant and Cell Physiology (PCP).

Как показало исследование, растения с мутантной формой белка Actin Depolymerizing Factor (ADF) желтеют быстрее, чем их дикие собратья, особенно со временем и в условиях недостатка света. Желтизна листьев является признаком старения.

«ADF-белки участвуют не только в старении листьев, но и в иммунных реакциях и контроле роста растений», — объяснил профессор Норико Инада, один из авторов работы.

Полученные данные позволяют предположить, что улучшение устойчивости растений к заболеваниям может идти вразрез с их способностью сохранять продолжительность жизни. Тем не менее, понимание роли ADF-белков может сыграть ключевую роль в аграрной науке.

«Если мы сможем точнее управлять функциями ADF, это поможет повысить урожайность и устойчивость сельского хозяйства в целом», — отметил Инада.

По мнению авторов, работа открывает перспективы для будущих разработок, направленных на сбалансированное улучшение защиты растений без ущерба для их долголетия.

Ранее ученые выявили ключевой механизм старения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами