На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кишечные бактерии могут вызывать рассеянный склероз, выяснили ученые

PNAS: два вида кишечных бактерий могут вызывать рассеянный склероз
close
Unsplash

Исследователи из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана обнаружили, что два типа бактерий, обитающих в кишечнике, могут способствовать развитию рассеянного склероза. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует оболочку нервных волокон. Это может приводить к различным неврологическим нарушениям, включая ухудшение зрения, онемение, слабость и паралич. Ранее уже предполагалось, что на развитие болезни влияют не только гены, но и внешние факторы — курение, инфекции, дефицит витамина D и особенности микробиома кишечника.

Новое исследование позволило перейти от наблюдений к более точному пониманию причинно-следственной связи. Ученые изучали пары близнецов, из которых только один страдал рассеянным склерозом. Часть испытуемых предоставила образцы микробиома тонкого кишечника — именно там, как считают специалисты, могут запускаться аутоиммунные реакции. В образцах кишечной флоры исследователи выявили 51 микробную группу, которые отличались между здоровыми участниками и испытуемыми со склерозом.

Чтобы подтвердить роль микробов, исследователи пересадили кишечную флору близнецов лабораторным мышам, лишенным собственных бактерий. У животных, получивших микробиом от людей с заболеванием, симптомы рассеянного склероза возникали значительно чаще. Последующий анализ позволил выделить два «подозрительных» вида из семейства Lachnospiraceae: Lachnoclostridium sp. и *Eisenbergiella tayi.

По мнению авторов работы, эти микроорганизмы могут напрямую участвовать в запуске заболевания. Однако они подчеркивают, что это не исключает участия и других видов бактерий, поэтому необходимы дальнейшие исследования.

Ранее врач рассказал, что усталость в жару может указывать на рассеянный склероз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами