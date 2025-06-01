Врач рассказал, на какое заболевание может указывать усталость в жару

Усталость в жаркую погоду может быть признаком рассеянного склероза. Об этом предупредил врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании, доктор Асиф Ахмед. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

Доктор Ахмед отметил, что пациенты с рассеянным склерозом часто жалуются на головную боль, головокружение или обострение других симптомов после физической активности, посещения сауны или приема горячей ванны.

Это состояние известно как феномен Утхоффа — ухудшение проведения нервных импульсов в демиелинизированных (поврежденных) нервных волокнах под воздействием тепла. Явление связано с нарушениями в изоляции нервов, из-за чего они становятся особенно чувствительными к повышению температуры тела.

По словам врача, 60-80% процентов людей с рассеянным склерозом сталкиваются с этим проявлением. Хотя наличие подобных симптомов не означает, что у человека обязательно есть это заболевание, такая реакция может быть поводом для более внимательного обследования. Он призвал всех, кто замечает ухудшение самочувствия в жару, обратиться к специалисту, чтобы исключить возможные проблемы с нервной системой.

Доктор Ахмед напомнил, что рассеянный склероз — хроническое заболевание, при котором повреждаются оболочки нервных клеток головного и спинного мозга. На поздних стадиях это приводит к серьезным осложнениям: мышечной слабости, трудностям с дыханием и глотанием. Болезнь также делает пациентов особенно уязвимыми к инфекциям, способным привести к летальному исходу.

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