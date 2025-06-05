На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа группа людей, которым не помогает иммунотерапия рака кожи

Nature: мутация в энергетических станциях клеток усложняет лечение меланомы
close
Evgeniy Kalinovskiy/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из онкологического центра Перлмуттера (США) установили, что пациенты с генетической мутацией в гаплогруппе MT T (HG-T) — значительно реже реагируют на иммунотерапию при метастатической меланоме. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Метастатическая меланома — одна из самых агрессивных форм рака кожи, ежегодно уносящая жизни почти десяти тысяч американцев. Это заболевание, при котором вторичные опухоли распространяются по организму человека за небольшой промежуток времени.

Иммунотерапия считается одним из наиболее эффективных методов лечения метастатической меланомы , однако почти у половины пациентов она не дает ожидаемого результата. Чтобы выяснить причины, ученые провели генетический анализ образцов крови в рамках международного клинического исследования CheckMate-067, охватившего более 100 медицинских центров в 19 странах.

В исследовании использовались препараты ниволумаб и ипилимумаб, блокирующие так называемые иммунные контрольные точки — молекулы, мешающие Т-клеткам распознавать и уничтожать раковые клетки. Обычные клетки используют эти точки для защиты, но опухоли научились скрываться с их помощью от иммунной системы. Иммунотерапия разрушает эту защиту, делая рак уязвимым.

Оказалось, что при наличии мутации в гаплогруппе HG-T эффективность иммунотерапевтических препаратов снижается в 3,46 раза. Гаплогруппа — это генетическая группа людей, которые имеют общие мутации в определенных участках ДНК, передающиеся от предка к потомку. Мутация была обнаружена в митохондриях — клеточных структурах, отвечающих за энергетический обмен.

«Наше открытие открывает путь к более персонализированному подходу в лечении меланомы. Генетическое тестирование на наличие гаплогруппы MT T может помочь заранее определить, кому иммунотерапия вряд ли поможет, и подобрать альтернативные стратегии лечения», — заявил старший автор исследования Томас Кирххофф.

Ранее ученые раскрыли секрет распространения агрессивного рака поджелудочной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами