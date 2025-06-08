Жир на животе может грозить мужчинам раком, подтвердили ученые

Ученые из Гейдельбергского университета установили, что центральное ожирение (накопление жира в области туловища и живота) является причиной до 25% случаев колоректального рака у мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network.

В исследовании приняли участие 458 543 жителей Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет. На первом этапе у участников измерили индекс массы тела (соотношение веса к росту), а также зафиксировали обхват талии и бедер. После этого ученые приступили к наблюдению за добровольцами.

В течение 11,8 лет 5944 участников был диагностирован колоректальный рак. Анализ показал, что избыточный жир в области живота оказывал на риск развития этого заболевания большее влияние, чем лишний вес в целом. По подсчетам ученых, именно центральное ожирение было провокатором рака кишечника у четверти мужчин, которые участвовали в исследовании.

Ученые объяснили, что избыток жировой ткани способствует выработке сигнальных молекул, усиливающих воспаление в организме. Телесный жир также меняет уровень инсулина и других гормонов (факторов роста).

Инсулин является основным регулятором метаболизма клетки. Кроме того, именно благодаря этому гормону клетки могут делиться. Его повышенная активность может привести к ускорению этого процесса, при этом затронуть он может как нормальные клетки, так и раковые.

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