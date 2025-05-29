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Студент открыл новый вид «живых ископаемых» в Южной Африке

E&E: в ЮАР нашли неизвестный вид бархатных червей
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Rohan_the_antman/iNaturalist

Студент-эколог Рохан Барнард из Стелленбошского университета в ЮАР совершил неожиданное открытие в горах Свартберг, обнаружив необычного аспидно-черного бархатного червя — существа, чья эволюционная история насчитывает свыше 500 млн лет. Исследование опубликовано в научном журнале Ecology and Evolution (E&E).

Последующий анализ подтвердил, что существо оказалось новым для науки видом. Червя назвали Peripatopsis barnardi в честь первооткрывателя.

На основе образцов ДНК эксперты установили, что P. barnardi отделился от предковых видов около 15,2 млн лет назад, в эпоху миоцена, когда климат региона стал засушливее. Другой новый вид, P. cederbergiensis, оказался еще древнее — его родословная прослеживается на 12,47 млн лет вглубь истории.

Бархатные черви (онихофоры) — настоящие «живые ископаемые». Их мягкие, похожие на гусениц тела с нечленистыми ногами почти не изменились со времен кембрийского периода, когда по Земле еще ползали такие существа, как Hallicogenia.

Современные онихофоры встречаются только во влажных уголках бывшего суперконтинента Гондвана, включая Южную Африку, Австралию и Южную Америку.

Ранее в Испании нашли новый вид червя-«аккордеона».

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