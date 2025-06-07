Ученые развенчали миф о трофейном серебре голландского адмирала XVII века

Международная группа ученых поставила под сомнение подлинность серебряного сервиза, хранящегося в музее Рейксмузеум в Амстердаме. Долгое время считалось, что комплект из кувшина и чаши изготовлен из металла, захваченного у испанского «Серебряного флота» в 1628 году голландским адмиралом Питом Хейном. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Cultural Heritage (JCH).

В 1628 году адмирал Хейн перехватил испанский флот, перевозивший сокровища колоний на сумму, эквивалентную современным €56,4 млрд.

Среди трофеев предположительно находилось серебро, из которого позднее изготовили кувшин с клеймом мастера Франсиско Энрике (1606–1628 гг.) и надписью, подтверждающей его происхождение. Чаша же, датированная 1684 годом, несет клеймо Гааги и связь с Вест-Индской компанией, что сразу вызвало вопросы у исследователей.

Ученые провели анализ изотопов свинца в металле, сравнив образцы с эталонными данными по серебру из Мексики, Боливии и Европы. Оказалось, что кувшин содержит мексиканское серебро, что подтверждает его связь с испанским флотом. А чаша была изготовлена из смешанного сырья, вероятно, переплавленного в Нидерландах.

Как отметил доктор Йоси ван Беннек, легенда о «полном комплекте» сформировалась в XIX веке, когда европейские государства активно создавали национальные мифы. Чаша, вероятно, была добавлена к кувшину как символический артефакт в честь победы Хейна, но со временем их истории слились воедино.

Ранее в России нашли золото скифов.