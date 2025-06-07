NASA показала редкое фото марсианского вулкана, пробивающегося сквозь облака

Орбитальный аппарат NASA Mars Odyssey прислал удивительную панораму: на ней один из крупнейших вулканов Марса — Арсия Монс — выглядывает из-под облачного покрова прямо перед восходом солнца. Снимки опубликованы на сайте NASA.

Арсия Монс — часть горной цепи Тарсис, где находятся три исполинских вулкана. Эти гиганты часто окутаны облаками из водяного льда (в отличие от более распространенных на Марсе облаков из углекислого газа), особенно по утрам. Новый снимок — первый, где вулкан запечатлен на фоне горизонта, словно бы с «вида из окна» марсианской орбитальной станции.

Вулкан достигает 20 километров в высоту — это почти вдвое выше гавайского Мауна-Лоа, самого большого вулкана на Земле. Он также самый «облачный» из трех марсианских вулканов: плотные облака образуются, когда воздух поднимается по его склонам и быстро охлаждается. Особенно часто это происходит, когда Марс находится дальше всего от Солнца — в период, называемый афелием.

На панораме также видна характерная облачная полоса, окружающая экватор Марса в это время года. Команда специально выбрала Арсия Монс, чтобы поймать момент, когда его вершина выглянет сквозь утренние облака — и не прогадала.

Для такого кадра аппарат Odyssey поворачивался на 90 градусов, чтобы камера могла смотреть не вниз, на поверхность, а в сторону горизонта. Так ученые смогли наблюдать облачные слои и марсианскую пыль в атмосфере, а серия таких снимков позволяет увидеть, как они меняются с сезонами.

«Мы видим, как сильно меняется атмосфера Марса от сезона к сезону», — отметил Майкл Смит из Центра космических полетов NASA в Мэриленде.

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