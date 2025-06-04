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Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва

SA: открыт новый класс космических взрывов, в десятки раз ярче сверхновых
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Dr Wasim Raja/CSIRO/Dr Pascal Elah/Pawsey

Астрономы из Института астрономии Гавайского университета открыли новый класс самых мощных космических взрывов — «экстремальные ядерные вспышки». Эти редчайшие явления возникают, когда массивные звезды, в три и более раза тяжелее Солнца, приближаются слишком близко к сверхмассивной черной дыре и разрушаются под ее гравитационным воздействием. Работа опубликована в журнале Science Advances (SA).

Исследователи выяснили, что яркость таких взрывов почти в десять раз превышает обычные события разрушения звезд — так называемые приливные разрушения — и сохраняется на протяжении многих лет, значительно превосходя энергию самых ярких известных сверхновых. К примеру, самый энергичный из изученных объектов, Gaia18cdj, выделил энергии в 25 раз больше, чем самая мощная сверхновая, при этом за один год он излучает столько же энергии, сколько Солнце за 10 миллиардов лет своего существования.

Открытие стало результатом системного анализа данных с космической миссии Gaia, в ходе которого были обнаружены необычные длительные вспышки в центрах далеких галактик. Для подтверждения природы этих объектов ученые привлекли наземные телескопы и обсерватории, включая обсерваторию Кека и систему предупреждения о потенциальных столкновениях астероидов (ATLAS). Позднее аналогичные вспышки были зарегистрированы и независимыми группами, что подтвердило существование нового класса явлений.

Авторы отметили, что энергия и продолжительность таких вспышек исключают их связь с классическими сверхновыми. Вместо этого причина кроется в постепенном аккреционном процессе — поедании разрушенной звезды сверхмассивной черной дырой.

По словам Бенджамина Шаппи, соавтора исследования, изучение экстремальных ядерных вспышек открывает новый путь к пониманию роста сверхмассивных черных дыр в далеких галактиках и позволяет заглянуть в прошлое Вселенной — в эпоху активного формирования звезд и быстрого питания черных дыр.

Ранее ученые раскрыли тайну аномально яркой сверхновой.

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