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Плохой сон может усилить чувство ревности, выяснили ученые

SLEEP 2025: плохой сон усиливает чувство ревности у тревожных людей
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Shutterstock

Проблемы со сном могут усиливать чувство ревности и снижать уверенность в романтических отношениях — особенно у людей с тревожным типом привязанности. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Монтана. Результаты исследования представлены на конференции Ассоциированных профессиональных обществ сна (APSS) — SLEEP 2025.

В исследовании участвовали 68 молодых людей, которые в течение двух недель ежедневно заполняли опросники, оценивая свое эмоциональное состояние, поведение и качество сна. Дополнительно участники прошли анкетирование по стилю привязанности.

Анализ данных показал, что тревожная привязанность — склонность к неуверенности в отношениях и страху быть отвергнутым — была связана с более низким качеством сна. Кроме того, именно у таких участников наблюдалась усиленная реакция в виде чувства ревности наутро после ночи плохого сна. У людей с другим стилем привязанности этот эффект не был выражен.

«Интересно, что плохой сон не всегда вызывал негативные эмоции. Все зависело от индивидуальных особенностей», — отметил ведущий автор работы Джованни Альварадо, докторант Университета штата Монтана.

Эксперты напоминают: качественный сон — основа психоэмоционального здоровья. По данным Американской академии медицины сна (AASM), взрослым рекомендуется спать не менее семи часов в сутки. При этом важно не только количество, но и регулярность, непрерывность и комфорт сна.

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