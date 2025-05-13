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Ученые раскрыли, почему нельзя заменять друзей романтическим партнером

JSPR: лишь 14% людей считают своих партнеров по отношениям лучшими друзьями
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adriaticfoto/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета штата Колорадо раскрыли любопытные закономерности в том, как современные взрослые воспринимают дружбу и романтические отношения. Оказалось, что лишь каждый седьмой человек называет своего возлюбленного лучшим другом, причем такая модель взаимоотношений имеет как преимущества, так и скрытые риски. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Social and Personal Relationships (JSPR)

Специалисты проанализировали данные 940 американцев, состоящих в отношениях. Результаты показали, что 36% включили партнера в список друзей. Из них только 39,5% (14% от общей выборки) назвали его/ее лучшим другом.

Кроме того, люди, чьи лучшие друзья не были их романтическими партнерами, сообщили о большей социальной поддержке. Но те, чьи партнеры сочетали в себе качества лучших друзей, чаще ощущали товарищескую близость.
«Интересно, что 25% участников указали несколько лучших друзей, нарушая стереотип об исключительности этого статуса», — отметила автор исследования Натали Пеннингтон.

Анализ выявил любопытные социальные закономерности. Например, пожилые люди немного чаще называют партнера лучшим другом. Состоящие в браке и высокооплачиваемые реже выбирают эту модель. Кроме того, люди с низким доходом больше полагаются на партнера как на основную опору.

По словам ученых, лучше всего, когда у человека есть и романтический партнер, и хорошие друзья.

«Важно инвестировать в разные типы отношений. Один человек не может удовлетворить все эмоциональные потребности», — добавили авторы работы.

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