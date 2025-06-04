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В Швеции протестировали мощную вакцину против ВИЧ

Immunity: вакцина MIMIC против ВИЧ успешно прошла доклинические испытания
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Depositphotos

Международная группа ученых из американского института Scripps Research и шведского Каролинского института подтвердила эффективность новой вакцины против ВИЧ под названием MIMIC. Результаты экспериментов на животных опубликованы в журнале Immunity.

По данным исследователей, вакцина обладает уникальной способностью стимулировать выработку антител широкого спектра действия. Препарат отличается стабильной структурой, точно имитирующей шиповидный белок вируса — ключевой элемент, который помогает иммунной системе распознавать возбудителя и формировать мощный защитный ответ против различных штаммов ВИЧ.

Доклинические испытания уже проведены: у подопытных животных зафиксировано активное образование антител, эффективно нейтрализующих даже устойчивые варианты вируса. В частности, антитела LJF-0034 показали эффективность против 70% из 84 протестированных штаммов.

Следующим этапом станут клинические испытания на людях. Если вакцина подтвердит свою эффективность, она может стать первой в мире действенной вакциной против ВИЧ. В настоящее время больным доступна лишь антиретровирусная терапия, способная лишь сдерживать развитие заболевания, но не излечивать его.

Ранее ученые выяснили, как именно вирус гриппа выбирает своих жертв.

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