Пожилым напомнили о скрытых причинах проблем со слухом

Проблемы со слухом в пожилом возрасте можно предотвратить, если своевременно отслеживать показатели артериального давления, холестерина и глюкозы в крови. Об этом заявила оториноларинголог Ракель Манрике из Университета Наварры (Испания) в беседе с изданием El Español.

По словам врача, одним из главных факторов, негативно влияющих на слух, является воздействие интенсивного шума. Особенно важно регулярно проверять слух людям старше 55 лет, отметила она.

«Воздействие шума выше 85 децибел может повредить внутреннее ухо и привести к снижению слуха. Даже использование наушников при уровне громкости свыше 70 децибел в течение длительного времени представляет риск — независимо от возраста», — пояснила доктор Манрике.

Кроме внешних факторов, на слуховое восприятие могут влиять и хронические заболевания. Врач напомнила, что сахарный диабет, гипертония, высокий уровень холестерина и ожирение также способны ухудшать слух. В таких случаях, по ее словам, необходимо в первую очередь заняться лечением этих состояний.

Пока ученым точно неизвестно, почему некоторые хронические заболевания сопровождаются ухудшением слуха. Некоторые исследования показывают, что при диабете «виновником» является диабетическая нейропатия, при которой происходит поражение волокон периферической нервной системы, в том числе слуховых.

Ранее ученые создали гибкий имплант ствола мозга для возвращения слуха.