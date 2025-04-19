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Ученые создали гибкий имплант ствола мозга для возвращения слуха

NBE: разработано устройство, компенсирующее повреждение слухового нерва
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2025 EPFL/Alain Herzog

Швейцарские ученые из Высшей политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый слуховой стволомозговой имплант (ABI), который может кардинально улучшить качество жизни пациентов с тяжелыми нарушениями слуха. Гибкое устройство толщиной менее миллиметра уже успешно протестировано на приматах, показав беспрецедентную точность звуковосприятия без побочных эффектов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Biomedical Engineering (NBE).

Традиционные ABI, помогающие пациентам с поврежденным кохлеарным нервом, имеют существенные недостатки. Жесткая конструкция плохо контактирует с тканями мозга. Из-за этого большинство электродов приходится отключать в связи с побочными эффектами, и пользователи различают лишь нечеткие звуки.

Устройство от EPFL решает эти проблемы за счет сверхтонкой силиконовой основы с платиновыми электродами, точного прилегания к изогнутой поверхности ствола мозга и большего количества активных электродов.

В ходе испытаний на макаках животных со здоровым слухом обучали различать звуковые сигналы. Затем акустические тоны постепенно заменили электрической стимуляцией импланта. Приматы демонстрировали одинаковую точность восприятия для обоих типов сигналов.

В дальнейшем команда намерена испытать разработку на людях.

Ранее исследователи научились восстанавливать зрение с помощью инъекций золотых частиц в сетчатку.

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