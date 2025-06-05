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Завершились проверки посадочного устройства «Луна-27»

«Роскосмос»: завершены проверки модели посадочного аппарата «Луна-27»
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Thomas Campbell/NASA

В Научно-производственном объединении (НПО) им. Семена Лавочкина завершили проверки модели посадочного аппарата «Луна-27». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорация «Роскосмос».

В корпорации отметили, что во время испытаний был отработан режим мягкой посадки модуля в близких к реальным условиях.

«Эти испытания завершили цикл проверок и подтвердили работоспособность посадочного устройства. Аппарат также тестировался с моделированием лунной гравитации и контакта с грунтом-аналогом», — говорится в сообщении.

В сентябре прошлого года научный руководитель первого этапа лунной программы России академик Лев Зеленый заявил, что в «Роскосмосе» не могут согласовать запуск двух станций на Луну из-за нехватки денег. Он напомнил, что в прошлом году РФ впервые отправила посадочную станцию, но она разбилась о спутник. Тем временем на Луну «прилунились» аппараты Индии, США и Японии, на подходе китайская экспедиция. Подробности — в материале «Газета.Ru».

Ранее сообщалось о начале активнейшей экспансии человечества на Луну.

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