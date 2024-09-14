«Роскосмос» не печатает деньги»: глава лунной программы объяснил задержку Глава лунной программы России заявил о начале «экспансии человечества на Луну»

В «Роскосмосе» не могут согласовать запуск двух станций на Луну из-за нехватки денег, рассказал глава лунной программы Зеленый. В прошлом году Россия впервые отправила посадочную станцию, но она разбилась о спутник. Тем временем на Луне сели Индия, США и Япония, на подходе китайская экспедиция. Пока Россия «долго запрягает», уже началась «активная фаза экспансии», предупреждает Зеленый.

«Роскосмос» пока не одобряет отправку двух аппаратов на полюс Луны из-за нехватки средств, рассказал в интервью ТАСС научный руководитель первого этапа лунной программы России академик Лев Зеленый.

Его Институт космических исследований (ИКИ) в прошлом году предложил «Роскосмосу» сделать сразу не одну, а две станции «для надежности и гарантированного выполнения этой миссии». Академик отметил, что в советское время все подобные аппараты производили парами.

«Госкорпорация это предложение поддерживает, но она тоже, к сожалению, не печатает деньги, поэтому окончательного решения нет. Напомню, что создание второго аппарата означает увеличение расходов не вдвое, а процентов всего на 30–35 — испытывать два идентичных аппарата можно на одном и том же оборудовании», — пояснил Зеленый.

Предполагаемые названия аппаратов — «Луна-27а» и «Луна-27б». Они должны отработать посадку на южном полюсе Луны и провести исследования. Если же получится создать только одну станцию, Зеленый предлагает послать ее на северный полюс. Южный будет достаточно исследован, а вот на северный «пока особенно никто не собирается». Окончательно выбрать полюс можно ближе к запуску, поскольку баллистические схемы полета одинаковые, а места приземления на обоих ученые уже выбрали и проработали.

В то же время академик предупреждает, что и тут можно опоздать.

«Уверен, что эту идею, как и все остальные хорошие идеи, кто-то скоро подхватит, пока у нас, как обычно, все долго запрягается — но и ездим мы теперь, к сожалению, небыстро», — резюмировал он.

Разбился о Луну: как провалилась прошлая миссия России

Приполярные районы Луны интересуют ученых, поскольку там может быть вода в виде льда. Данные об этом появились в 2010-х, после чего Россия переориентировала свою лунную программу на изучение полюсов.

«Мы в России были первыми, кто сформулировал эту четкую программу исследования полюсов, но не оказались первыми в ее реализации», — указал Зеленый.

Первый и единственный раз современная Россия запустила посадочную станцию к Луне летом 2023 года. На южном полюсе должен был сесть автоматический модуль «Луна-25». Название дали для преемственности, СССР провел последнюю экспедицию к Луне под именем «Луна-24» в 1976 году.

Советский полет завершился успехом, однако российская миссия провалилась. «Луна-25» врезалась в поверхность Луны и разбилась.

«В связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту», — объяснил «Роскосмос».

Источники «Известий» в космической отрасли говорили, что причина в спешке из-за желания российских чиновников-кураторов опередить Индию. Та тем же летом отправила на Луну «Чандраян-3».

«Запуск «Чандраян-3» состоялся 14 июля — почти на месяц раньше «Луны-25», стартовавшей 11 августа. Тем не менее прилуниться российский аппарат должен был 21 августа, а индийский — только два дня спустя», — отмечала газета.

Российские специалисты допустили ошибки в программном обеспечении полета, предположил один из собеседников «Известий». По словам другого, представители ИКИ просили отложить запуск, чтобы как раз проверить этот момент.

«Зеленый готов был взять всю полноту ответственности за решение на себя. Однако ученым было отказано», — писала газета.

Сам академик в новом интервью назвал случившееся «недоразумением». Индийская миссия в итоге оказалась удачной, их станция первой в мире села на южном полюсе Луны в день рождения Зеленого. Позже в том же году на южном полюсе «в разной степени успешно» приземлились японский и американский коммерческий аппараты, готовится китайская экспедиция, обратил внимание ученый.

«Сейчас началась активнейшая фаза экспансии — не освоения, а именно экспансии человечества на Луну», — описал происходящее академик.

Когда Россия снова запустит станцию на Луну

Вначале к спутнику должна полететь орбитальная «Луна-26», она не будет садиться, только составит карту поверхности и проведет другие исследования. Запуск был намечен на 2020 год, но его несколько раз откладывали — в последний раз до 2027 года. «Луну-27» удастся реализовать не раньше 2028-го, оценивает Зеленый.

«Нам уже видно, что раньше 2028-2029 годов это сделать не получится», — указал он.

Ситуация вокруг Луны быстро меняется из-за посадок других стран, свежие открытия могут повлиять на российские планы, уточнил академик. Он добавил, что российская сторона не теряет оптимизма, несмотря на последнюю неудачу.

«Здесь важна не только победа, но и участие. Мы сохраняем определенный оптимизм, несмотря на гибель «Луны-25».

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов также призывал «не делать трагедию» из потери станции.

«Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу», — подчеркнул Борисов.