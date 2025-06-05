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Воздействие свинца ухудшает способность к счету у детей, выяснили ученые

JAMA: повышение уровня свинца в организме ухудшает способность к счету у детей
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Freepik

Даже небольшое повышение уровня свинца в организме негативно отражается на учебных способностях детей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Айовы. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали уровни свинца в крови 300 тысяч школьников со второго по 11 класс. В исследовании использовались данные о детях, родившихся в период с 1989 по 2010 год. Их медицинские показатели были сопоставлены с результатами национальных тестов по основным школьным предметам.

Исследование показало, что увеличение концентрации свинца в организме на всего одну единицу было связано со снижением баллов в национальном процентиле (NPR) по математике и чтению. Такой негативный эффект наблюдался даже при уровне свинца ниже действующего порогового значения в 3,5 мкг/дл. Причем он сохранялся на протяжении всех лет обучения.

Отравление свинцом — одна из наиболее распространенных форм интоксикации тяжелыми металлами, особенно у детей от года до пяти лет. Хроническая форма этого отравления известна как сатурнизм. Свинец может накапливаться в организме в течение месяцев и лет, проникая через желудочно-кишечный тракт и легкие. Наиболее опасны пары и аэрозоли — около 30% таких соединений всасываются в организм при вдыхании, по сравнению с 10% при попадании с пищей.

Ранее ученые обнаружили в тампонах популярных брендов опасные токсины.

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