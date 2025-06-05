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У бактерий на коже нашли уникальную способность

JID: бактерии на коже могут действовать как натуральный солнцезащитный крем
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Freepik.com

Международная группа ученых обнаружила, что некоторые кожные бактерии могут защищать организм от вредного ультрафиолетового излучения. Исследование опубликовано в Journal of Investigative Dermatology.

По словам ученых, кожа человека населена множеством микроорганизмов — бактериями, грибками и вирусами, — которые играют важную роль в поддержании местного иммунитета. Новое исследование показало, что некоторые бактерии, в частности Staphylococcus epidermidis, способны нейтрализовать вред от УФ-излучения, действуя как своего рода биологический солнцезащитный фильтр.

В ходе экспериментов на мышах ученые проанализировали влияние УФB-лучей на кожу. Было установлено, что под действием солнечного света в коже образуется соединение под названием цис-уроканиновая кислота. Это вещество может ослаблять иммунную защиту и вызывать воспаление, тем самым повышая риск кожных заболеваний, включая рак.

Staphylococcus epidermidis продемонстрировала способность расщеплять это соединение с помощью фермента уроканазы. Более того, вредные молекулы при этом используются самими микроорганизмами в качестве источника энергии.

Этот механизм может лечь в основу новых дерматологических разработок. Ученые предполагают, что в будущем удастся создать средства, которые не только защищают кожу от солнечных лучей, но и помогают восстанавливаться после уже полученных повреждений.

Ранее была названа часть лица, подверженная риску рака кожи.

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