Названа часть лица, подверженная риску рака кожи

Американский дерматолог доктор Майкл Парк напомнил о необходимости тщательно наносить солнцезащитный крем на все открытые участки кожи, включая уши. Пренебрежение этой зоной может значительно повысить риск развития рака кожи. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

По словам врача, чаще всего встречаются два типа рака кожи — меланома и карцинома. Меланома считается самым агрессивным видом — на нее приходится около 80% всех летальных исходов рака кожи. Этот тип занимает второе место по распространенности в Великобритании и развивается в верхнем слое кожи. При этом, как отмечает доктор Парк, в 90% случаев заболевание вызвано воздействием ультрафиолетового излучения, в том числе от солнца и соляриев, а значит, его можно предотвратить.

«Самый распространенный тип рака кожи — агрессивная плоскоклеточная карцинома головы и шеи — также может стать смертельной, однако она не так быстро прогрессирует», — подчеркнул специалист.

Хотя немеланомные формы, такие как базально-клеточная и плоскоклеточная карциномы, зачастую хорошо поддаются лечению, в большинстве случаев требуется хирургическое вмешательство, особенно при позднем выявлении.

Доктор Парк рекомендует использовать солнцезащитный крем каждый день и не забывать про уши — одну из наиболее уязвимых и часто игнорируемых зон.

«Есть определенные участки, новообразования на которых встречаются чаще. Уши — одно из таких мест», — отметил он.

Ранее ученые выяснили, что рак кожи у мужчин и женщин проявляется на разных частях тела.