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Ученые нашли новый класс антибиотиков, скрытый в белках нашего тела

MSB: белки свертывания крови в организме превратили в антимикробные пептиды
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Shutterstock/FOTODOM

Испанские ученые из Автономного университета Барселоны совершили прорыв в борьбе с устойчивыми бактериями, обнаружив антимикробные свойства у белков, которые обычно участвуют в свертывании крови и воспалительных процессах. Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Systems Biology (MSB).

Команда проанализировала более 100 гликозаминогликан-связывающих белков (ГСБ), которые взаимодействуют с гепарином — молекулой, регулирующей важные физиологические процессы.

Оказалось, что эти белки также способны распознавать и атаковать опасные бактерии, включая устойчивые больничные штаммы.

Из отобранных кандидатов пять синтезированных пептидов показали высокую эффективность против грамотрицательных бактерий, таких как Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa.

Особенно выделился пептид HBP-5, который уничтожал бактерии даже в низких концентрациях, снижал инфекционную нагрузку в органах подопытных мышей с сепсисом и демонстрировал минимальную токсичность для человеческих клеток.

По словам исследователей, открытие позволит создать новое семейство антибиотиков, которые смогут действовать специфически против резистентных бактерий, не влияя на здоровые клетки.

Ранее в китайской шахте нашли мощный антибиотик, разрушающий даже супербактерии.

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