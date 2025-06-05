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Простой антибиотик может предотвратить преждевременные роды, выяснили ученые

NEJM: препарат триметоприм снижает риск преждевременных родов на 40%
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МИСИС

Международное исследование в Зимбабве выявило, что ежедневный прием недорогого антибиотика триметоприм-сульфаметоксазола во время беременности может значительно уменьшить вероятность преждевременных родов. Особенно выраженный эффект наблюдался у женщин с ВИЧ-инфекцией. Доклад опубликован в научном издании New England Journal of Medicine (NEJM).

В ходе клинического исследования COMBI, проведенного британскими и зимбабвийскими учеными, почти 1000 беременных женщин получали либо антибиотик, либо плацебо. Результаты показали сокращение числа преждевременных родов на 40% в группе, принимавшей препарат. Среди ВИЧ-положительных участниц разница была еще более заметной — лишь 2% преждевременных родов против 14% в контрольной группе.

Исследователи отметили, что у женщин, принимавших антибиотик, не зафиксировано ни одного случая экстремально ранних родов (до 28 недель). Кроме того, их дети в среднем весили на 177 граммов больше при рождении.

Специалисты из Лондонского университета королевы Марии подчеркнули, что триметоприм-сульфаметоксазол уже широко используется и отличается низкой стоимостью и хорошим профилем безопасности.

Ранее ученые выяснили, что загрязнение воздуха повышает риск преждевременных родов.

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